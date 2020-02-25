25.02.2020 (12:10)

На этапе Кубка мира в Каире армейские рапиристы завоевали «серебро» в командном турнире

В Каире (Египет) в рамках этапа Кубка мира по фехтованию прошло командное первенство рапиристов.

Мужская сборная России по фехтованию, в составе которой выступили капитан Алексей Черемисинов, Антон Бородачев, Кирилл Бородачев оба – представители Самарского филиала ЦСКА, и Владислав Мыльников, показала второй результат в командном турнире на этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах, прошедшем в минувшие выходные в столице Египта.

На старте турнира российские рапиристы одолели поляков (45:36) и итальянцев (45:36). В полуфинале сборная России оказалась сильнее французской команды (45:38), однако в финале уступила американцам – 36:45. В матче за третье место представители Гонконга в равной борьбе одержала победу над Францией – 45:44.

Отметим, что благодаря этому результату россияне сумели обеспечить себе место на Олимпийских играх – 2020 в Токио.

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