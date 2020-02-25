25.02.2020 (12:55)

Армейцы показали «золотой» результат на девятом этапе Кубка мира по санному спорту в Винтерберге

В немецком Винтерберге завершился девятый этап Кубка мира по санному спорту, на котором армейцы записали на свой счет два «золота» и одно «серебро».

Александр Денисьев и Владислав Антонов показали лучший результат в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира по санному спорту, прошедшему накануне в Винтерберге (Германия).

Армейцы одержали победу со временем 1 минута 33,622 секунды. Второе место, отстав от россиян на 0,608 секунды, заняли латвийцы Оскарс Гудрамович и Петерис Калниньш. Поляки Войцех Хмелевский и Якуб Ковалевский с отставанием в 0,763 секунды замкнули тройку лидеров.

Александр и Владислав занимают в общем зачете четвертое место (600 очков).

Лидируют немцы Тони Эггерт и Саша Бенекен, на счету которых 772 очка. Вторыми идут немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (762 очка), на третьей строчке расположились латвийцы Андрис и Юрис Шицс (650 очков).

Также Денисьев и Антонов вместе с серебряным призером Олимпийских игр, победителем и призером чемпионатов мира и Европы Татьяной Ивановой и двукратным чемпионом мира, обладателем Кубка мира Семеном Павличенко одержали победу в эстафете. Саночники Центрального спортивного клуба Армии показали время 2 минуты 36,848 секунды, опередив команды Италии (+ 0,494 секунды) и Латвии (+ 0,599 секунды).

В эстафетном зачете сборная России, набрав 361 очко, занимает второе место. Лидирует с 395 очками сборная Италии. Третье место занимает команда Латвии – 320 очков.

Кроме того, Татьяна Иванова также завоевала серебряную медаль в соревнованиях одиночек, по итогам двух заездов показав результат 1 минута 27,561 секунды. Первенствовала с результатом 1 минута 27,481 секунды латвийка Элиза Цауце. Третьей стала немка Юлия Таубиц (1:27,673). Четвертое место заняла еще одна представительница армейского Клуба победительница и призер этапов Кубков мира Виктория Демченко (1:27,775).

В общем зачете Кубка мира за один старт до конца лидирует Татьяна Иванова, набравшая 907 очков. Второе место у представительницы Латвии Жлизы Таубиц (880 очков), Демченко досрочно заняла третье место (652 очка), впервые в карьере попав в топ-3 по итогам сезона.

Заключительный этап Кубка мира пройдет в немецком Кёнигзее в период с 29 февраля по 1 марта.

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