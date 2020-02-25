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25.02.2020 (11:53)

Представитель ЦСКА одержал победу в финале Кубка России по фигурному катанию

В Великом Новгороде завершился финал Кубка России по фигурному катанию.

Представитель Центрального спортивного клуба Армии Макар Игнатов показал лучший результат в одиночном мужском катании.

Призер этапов Кубка мира, серебряный призер Denis Ten Memorial Challenge рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Макар Игнатов стал лучшим как в короткой (98,45 балла), так и в произвольной (176,05 балла) программе, набрав в сумме 273,50 балла.

Второе место, записав на свой счет 239,93 (83,28 + 156,65) балла, занял Антон Шулепов. На третью ступень пьедестала почета поднялся Илья Яблоков – 234,56 (82,64 + 151,92) балла.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА
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