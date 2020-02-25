25.02.2020 (10:50)

Армейская рапиристка стала третьей на этапе Кубка мира в Казани

В Казани завершился первый в истории казанский этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин.

Лейтенант Аделина Загидуллина стала бронзовым призером этапа Кубка мира по рапире среди женщин.

В четвертьфинале армейская спортсменка со счетом 15:9 переиграла японку Рио Азуму, обеспечив себе место на пьедестале почета. В непростом полуфинале Аделина встретилась с китаянкой Ши Юэ, которая на стадии четвертьфинала выбила из борьбы капитана Инну Дериглазову (12:15). Загидуллиной не удалось одолеть китаянку. Встреча завершилась со счетом 15:10 в пользу Юэ, в финале уступившей итальянке Элизе Ди Франчиске – 8:9. Обладательницей второй бронзовой награды «Казанской рапиры» стала еще одна представительница Италии Алиса Вольпи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице