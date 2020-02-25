25.02.2020 (12:57)

Министр обороны России выразил соболезнования в связи со смертью Маршала Советского Союза Дмитрия Язова

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким Маршала Советского Союза Дмитрия Язова в связи с его кончиной.

«Примите мои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова.

Истинный офицер и настоящий патриот, преданный воинскому долгу, Дмитрий Тимофеевич всегда отдавал себя без остатка делу служения Отчизне.

Для всех нас он был и останется человеком-легендой, от начала и до конца прошедшим Великую Отечественную войну, зарекомендовавшим себя смелым, решительным бойцом, мудрым, ответственным командиром. Недаром он был назначен Министром обороны в сложное для страны время и достойно исполнял обязанности, оставаясь верным своим идеалам и Родине», — подчеркнул генерал армии Сергей Шойгу.

Также глава военного ведомства отметил, что вклад Дмитрия Язова в укрепление обороноспособности государства, непримиримая борьба с фальсификацией отечественной истории заслуживают самой высокой оценки и большого уважения.

«Искренне сочувствую вашему горю и разделяю тяжесть невосполнимой утраты. Светлая память Дмитрию Тимофеевичу», — добавил Министр обороны.

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