25.02.2020 (12:32)

Более 1,5 тысяч военнослужащих соединения МТО ВВО будут задействованы в масштабном учении в Бурятии

На одном из специализированных полигонов Восточного военного округа в Республике Бурятия началась подготовка к масштабному тактико-специальному учению (ТСУ) с военнослужащими соединения материально-технического обеспечения округа.

Особое внимание в ходе ТСУ будет уделено функционированию подвижных ремонтных мастерских для обслуживания различной техники, в том числе танков. Кроме того, военнослужащие выполнят нормативы по развертыванию ремонтно-слесарных и танкоремонтных мастерских.

В ходе практической части учения в полевых условиях будет развернута база материально-технического обеспечения, военнослужащие отработают задачи по доставке грузов различного назначения передовым подразделениям с использованием грузовых автомобилей на базе Камаз и Урал.

Специалисты материально-технического обеспечения с использованием специальных автоцистерн выполнят доставку питьевой воды на позиции мотострелковых подразделений, в свою очередь военнослужащие трубопроводных подразделений организуют прокладку трубопровода и доставку топлива на полевые заправочные станции.

Всего к мероприятиям боевой подготовки будет привлечено более 1,5 тысяч военнослужащих, задействовано свыше 400 единиц автомобильной и специальной техники.

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