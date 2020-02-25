Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.02.2020 (12:32)

Более 1,5 тысяч военнослужащих соединения МТО ВВО будут задействованы в масштабном учении в Бурятии

На одном из специализированных полигонов Восточного военного округа в Республике Бурятия началась подготовка к масштабному тактико-специальному учению (ТСУ) с военнослужащими соединения материально-технического обеспечения округа.

Особое внимание в ходе ТСУ будет уделено функционированию подвижных ремонтных мастерских для обслуживания различной техники, в том числе танков. Кроме того, военнослужащие выполнят нормативы по развертыванию ремонтно-слесарных и танкоремонтных мастерских.

В ходе практической части учения в полевых условиях будет развернута база материально-технического обеспечения, военнослужащие отработают задачи по доставке грузов различного назначения передовым подразделениям с использованием грузовых автомобилей на базе Камаз и Урал.

Специалисты материально-технического обеспечения с использованием специальных автоцистерн выполнят доставку питьевой воды на позиции мотострелковых подразделений, в свою очередь военнослужащие трубопроводных подразделений организуют прокладку трубопровода и доставку топлива на полевые заправочные станции.

Всего к мероприятиям боевой подготовки будет привлечено более 1,5 тысяч военнослужащих, задействовано свыше 400 единиц автомобильной и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Бурятии артиллеристы ВВО с помощью БЛА уничтожили командный пункт условного противника
В Восточном военном округе почти 6 тысяч семей военнослужащих получили служебное жилье
В Восточном военном округе стартовал окружной этап конкурса «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр
Ротные тактические группы ЮВО в Дагестане приступили к проведению двустороннего тактического учения

Метки:
МТО , Учения , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false