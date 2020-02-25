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25.02.2020 (12:21)

С военнослужащими подразделений охраны армии ВВС и ПВО Северного флота проведено занятие по огневой подготовке

С личным составом подразделений охраны армии ВВС и ПВО Северного флота прошло комплексное занятие по огневой подготовке.

В ходе мероприятия более 100 военнослужащих совершенствовали навыки обращения с личным стрелковым оружием и провели соревнования по стрельбе из автомата Калашникова на дистанции 50 метров по неподвижным мишеням из положений стоя, с колена и лежа. Военнослужащие вели огонь как одиночными выстрелами, так и очередями.

Занятие прошло на одном из военных полигонов под Мурманском в сложных метеоусловиях — во время снегопада при сильном ветре. Ограниченная видимость требовала от участников повышенного внимания и слаженности действий при выполнении стрелковых упражнений.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , ПВО , ВВС
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