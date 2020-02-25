25.02.2020 (12:13)

Разведчики Черноморского флота готовятся к окружному этапу конкурса «Отличники войсковой разведки»

На Черноморском флоте (ЧФ) в рамках отборочных мероприятий Армейских международных игр-2020 прошёл второй этап конкурса «Отличники войсковой разведки».

Разведчики соревновались на полигоне Ангарский в Крыму в тактико-специальной и огневой подготовке, а также выполняли нормативы по вождению бронетехники и совершению марш-броска с ориентированием на местности.

Команды представляли военнослужащие разведывательных подразделений воинских частей Черноморского флота, которые показали наилучшие результаты в ходе проведения первого отборочного этапа в своих воинских частях.

В ходе конкурса команды отработали практические действия по переброске разведывательного подразделения в тыл условного противника с целью подготовки засады и захвата документов, а также сдали нормативы по вождению бронетранспортёра с преодолением препятствий.

При выполнении стрелковых упражнений военнослужащие состязались в стрельбе на точность из автомата Калашникова АК-74 и пистолета Макарова, а также из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7 и снайперской винтовки.

По итогам соревнований на окружной этап от Черноморского флота поедут две команды, показавшие наилучшие результаты при выполнении всех элементов конкурса.

Всего в отборочном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки» принимали участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 10 единиц бронетехники.

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