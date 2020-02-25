25.02.2020 (12:09)
В Бурятии артиллеристы ВВО с помощью БЛА уничтожили командный пункт условного противника
Артиллерийские подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, в ходе тренировки по управлению огнем уничтожили замаскированный командный пункт и артиллерию условного противника, используя координаты, полученные с беспилотных летательных аппаратов (БЛА).
Боевые стрельбы проводились на полигоне Бурдуны, оснащенном современными имитационными средствами, которые позволяют создать обстановку, максимально приближенную к боевой.
В ходе практической части тренировки расчеты современных многофункциональных комплексов с БЛА «Орлан-10» по цифровым каналам связи передавали на пункт управления огнем артиллерии информацию о месте нахождения объектов «противника», что позволило артиллеристам в режиме реального времени точно определять их координаты и характеристики, а также оперативно вносить корректировки для поражения целей.
Мишени, имитирующие артиллерийские и реактивные батареи противника, уничтожались залпами из 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» и реактивных систем залпового огня «Ураган». Затем подразделения совершили противоогневой маневр и переместились на запасные огневые позиции.
Также в рамках тренировки активно применялись контрбатарейные радиолокационные станции «Зоопарк», которые путем определения траектории полета снарядов обеспечивали командование точными координатами позиций артиллерии условного противника.
К мероприятию в рамках полевого выхода ракетных войск и артиллерии ВВО привлекались более 300 военнослужащих, было задействовано свыше 30 единиц военной техники.