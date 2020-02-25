25.02.2020 (11:49)

Разведчики ЮВО преодолели специальную полосу препятствий в Чечне в рамках конкурса «Отличники войсковой разведки»

Разведчики 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в рамках второго армейского отборочного этапа конкурса «Отличники войсковой разведки» преодолели специальную полосу препятствий «Тропа разведчика» на полигоне Гвардеец в Чечне.

В соревнованиях приняли участие более 100 военнослужащих из соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии ЮВО.

Комплекс препятствий «Тропа разведчика» длиной 700 м включает в себя 22 элемента, таких как стандартный забор, разрушенное здание, ров с водой, препятствия с установленными взрывными устройствами и другие. Также участники отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника и заминировали участок железной дороги.

В ходе соревнований войсковые разведчики показали профессиональное мастерство в стрельбе из всех видов штатного оружия, вождении боевой техники по пересеченной местности, десантировании, тактической маскировке и выполнении специальных задач.

Победители конкурса будут представлять ЮВО на этапе всеармейского конкурса ВС РФ. Армейский отборочный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» проходит в рамках подготовки к Армейским международным играм «АрМИ-2020».

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