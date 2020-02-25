25.02.2020 (11:46)

В Восточном военном округе почти 6 тысяч семей военнослужащих получили служебное жилье

«С начала 2019 года военнослужащим, проходящим службу на территории Восточного военного округа, выплачено 5 млрд 420 млн рублей жилищных субсидий на приобретение жилья», – сообщил начальник ФГКУ «Востокрегионжилье» Андрей Сапунов.

По его словам, эта сумма позволила выполнить социальные обязательства и решить жилищные вопросы почти 740 семей военнослужащих.

За этот же период обеспечено служебными жилыми помещениями 5960 военнослужащих, в том числе 183 многодетные семьи. Каждой семье выделено жилое помещение общей площадью более 80 квадратных метров.

Федеральное государственное казенное учреждение «Восточное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны России обеспечивает жильем военнослужащих, проходящих военную службу в воинских частях Восточного военного округа, которые дислоцируются в 11 субъектах Российской Федерации.

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