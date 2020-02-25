Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.02.2020 (11:46)

В Восточном военном округе почти 6 тысяч семей военнослужащих получили служебное жилье

 «С начала 2019 года военнослужащим, проходящим службу на территории Восточного военного округа, выплачено 5 млрд 420 млн рублей жилищных субсидий на приобретение жилья», –  сообщил начальник ФГКУ «Востокрегионжилье» Андрей Сапунов.

По его словам, эта сумма позволила выполнить социальные обязательства и решить жилищные вопросы почти 740 семей военнослужащих.

За этот же период обеспечено служебными жилыми помещениями 5960 военнослужащих, в том числе 183 многодетные семьи. Каждой семье выделено жилое помещение общей площадью более 80 квадратных метров.

Федеральное государственное казенное учреждение «Восточное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны России обеспечивает жильем военнослужащих, проходящих военную службу в воинских частях Восточного военного округа, которые дислоцируются в 11 субъектах Российской Федерации.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие Амурского объединения ВВО приступили к боевым стрельбам по новым мишеням высокой реалистичности
Юнармейцы Амурской области собрали более 500 материалов об участниках Великой Отечественной войны в рамках проекта «Дорога памяти»
Ротные тактические учения завершили полевой выход морских пехотинцев ТОФ на Камчатке
Корабельные вертолёты ТОФ в ходе учения впервые выполнили посадку и взлет с автомобильной трассы на Камчатке

Метки:
Жилье , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false