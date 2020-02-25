Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.02.2020 (11:08)

Экипажи Су-24М Южного военного округа в ходе учений уничтожили надводные цели в Астраханской области

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М авиаполка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, уничтожили надводные цели в ходе летных тактических учений на авиационном полигоне в Астраханской области.

Экипажами Су-24МР были разведаны и переданы координаты целей кораблей условного противника. Экипажи бомбардировщиков применили 120-кг осколочно-фугасные бомбы и успешно справились с поставленной задачей.

Также летчики ЮВО совершенствовали умение взлета и захода на посадку по освещаемой полосе в ночное время, отрабатывали действия в случае отказа авиатехники и маневры по уклонению от атаки истребителей условного противника.

К учениям был привлечен летный и инженерно-технический состав авиаполка, задействовано более 50 единиц авиационной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В астраханском центре ВКС прошел шахматный турнир
20 детей военнослужащих ЮВО в Армении вступили в Юнармию в День Защитника Отечества
Около 100 школьников вступили в ряды Юнармии в Волгограде
Готовность спецназа ЮВО к выполнению задач определяют на современном комплексе психологического диагностирования

Метки:
Авиация , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false