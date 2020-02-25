25.02.2020 (11:06)

Спецназ ЮВО приступил к отработке техники фланговой стрельбы с применением бронеавтомобилей «Тайфун»

Военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, приступили к практическим занятиям на новейших бронеавтомобилях «Тайфун».

Военнослужащие отрабатывают вождение техники в различных погодных условиях на пересеченной местности, осваивают навыки маневрирования на скорости, движение в составе колонны, а также ведение фланговой и фронтальной стрельбы из стрелкового оружия по целям на расстоянии более 500 м.

Спецназовцам ЮВО также предстоит выполнить многокилометровый марш с преодолением естественных и искусственных препятствий, в том числе в условиях воздействия диверсионно-разведывательных групп условного противника. Кроме того, в программе подготовки запланированы ведение оборонительного боя, огонь из боевых машин в движении, спешивание, выход из окружения.

Новейшие бронеавтомобили «Тайфун» оснащены комбинированной защитой из керамической брони и выдерживает детонацию взрывного устройства мощностью до 8 кг тротила под любым колесом и в любом месте под днищем. На машине также установлены 5 видеокамер, обеспечивающие круговой обзор экипажу и водителю. На «Тайфуне» также возможна установка дистанционно управляемого пулеметного модуля, из которого посредством пульта и изображения с видеокамер может вести огонь стрелок.

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