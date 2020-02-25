25.02.2020 (10:55)
В Восточном военном округе стартовал окружной этап конкурса «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр
На общевойсковом полигоне Восточного военного округа (ВВО) Сергеевский в Приморском крае стартовал окружной этап конкурса «Отличники войсковой разведки», входящий в программу Армейских международных игр.
В соревнованиях принимают участие команды-победительницы состязаний, состоявшихся ранее в общевойсковых объединениях округа, армейском корпусе ВВО, береговых войсках Тихоокеанского флота.
В ходе практической части конкурса разведчики совершат на 7- и 15-километровые марш-броски на время с движением по азимуту и прохождением контрольных точек, преодолеют специальную полосу препятствий — «тропу разведчика», выполнят нормативы по выходу разведгруппы в район сбора.
В программу конкурса также включены состязания механиков-водителей, которые определят лучшего в управлении боевой машины пехоты БМП-2 в сложных условиях местности на дистанции до пяти километров.
Помимо этого, военнослужащие выполнят нормативы по военной топографии, связи, военно-медицинской, тактической, специальной подготовкам, а также радиационной, химической и биологической защите.
Одним из самых ответственных этапов станет выполнение нормативов по огневой подготовке. Разведчики выполнят упражнения стрельб из штатного оружия в одиночном порядке и в составе отделения.
Также участникам предстоит продемонстрировать свои навыки в метании холодного оружия и учебной гранаты на точность.
По итогам выступлений только одна команда удостоится права представлять ВВО на всеармейском этапе соревнований, который пройдет во второй половине мая — начале июня на полигоне Новосибирского высшего военного командного училища.