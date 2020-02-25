25.02.2020 (10:36)

Разведчики 58-й армии ЮВО одержали победу на этапе армейского конкурса «Отличники войсковой разведки»

Разведчики 58-й общевойсковой армии Южного военного округа одержали победу в индивидуальной стрельбе на втором армейском отборочном этапе конкурса «Отличники войсковой разведки» в рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2020).

В соревнованиях, которые проходят в Чечне на полигоне Гвардеец, принимает участие более 100 лучших разведчиков из соединений и воинских частей 58-й армии ЮВО.

В ходе этапа конкурса «Стрельба» военнослужащие разведывательных подразделений выполняли индивидуальные боевые стрельбы из штатного оружия, а также нормативы по преодолению участка минно-взрывных и естественных препятствий, метанию ножа, пехотной лопатки и учебной гранаты на точность и время.

На заключительном этапе конкурса разведчикам предстоит отработать подрыв объекта условного противника, выполнить вождение бронемашин и совершить марш-бросок.

Победители конкурса будут представлять 58-ю армию ЮВО на окружном этапе конкурса.

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