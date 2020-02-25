25.02.2020 (10:18)

Ротные тактические группы ЮВО в Дагестане приступили к проведению двустороннего тактического учения

Ротные тактические группы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Дагестане приступили к проведению двустороннего тактического учения (РТУ) на горном полигоне Дальний.

Экипажи армейской авиации выполнят учебно-боевые задачи в едином замысле командиров ротных тактических групп мотострелкового соединения. Координацию действий боевых летчиков обеспечат передовые авиационные наводчики.

В ходе учения командиры тактических групп будут действовать друг против друга, во взаимодействии с разведывательными, артиллерийскими и танковыми подразделениями они выполнят ряд задач по поиску, блокированию и уничтожению противника.

На этапе огневой подготовки военнослужащие проведут боевые стрельбы из вооружения самоходных артиллерийских установок САУ 2С1 «Гвоздика», танков Т-90А, минометов 2Б-11 «Сани» и боевых машин пехоты БМП-3.

В РТУ задействовано около 400 военнослужащих ЮВО и около 50 ед. военной техники, а также звено вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ и беспилотные летательные аппараты. Двустороннее учение продлится до конца этой недели.

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