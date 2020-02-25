25.02.2020 (10:09)

Участники перехода в рамках акции «Все для фронта, все для Победы!» пройдут по льду Байкала

Для военнослужащих Восточного военного округа, совершающих уникальный в истории комбинированный переход из Хабаровска в Москву, спланирован маршрут для движения по южной окраине озера Байкал.

В ближайшее время военные преодолеют пешком, на лыжах и снегоходах около 100 километров по льду и вдоль Великого озера. В окрестностях города Байкальск, спланирован привал для восстановления сил. У спортсменов будет возможность насладиться красотами зимнего Байкала, а также познакомиться с местными обычаями, традициями, отведать угощений национальной кухни. В канун празднования Белого месяца, по Восточному календарю, участники перехода посетят священные для народов Прибайкалья места, ознакомятся с его культурным и историческим наследием. После, военные проследуют по регионам Восточной и Центральной Сибири.

Стартовав в конце января, военнослужащие преодолели более 2 тысяч 600 километров нелегкого пути.

Завершить переход планируется 7 мая в торжественной обстановке на Красной площади столицы.

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