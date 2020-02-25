Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.02.2020 (08:29)

Военнослужащие Амурского объединения ВВО приступили к боевым стрельбам по новым мишеням высокой реалистичности

Подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированные на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, приступили к интенсивной подготовке  с боевой стрельбой. Впервые для повышения качества занятий используются современные стационарные и движущиеся мишени с эффектом высокой реалистичности.

В ходе проведения занятий на полигонах военнослужащие отработают навыки ведения огня из комплекса вооружения танков Т-80БВ и Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, автоматических станковых гранатометов АГС-17, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, а также из стрелкового оружия с применением современных коллиматорных и ночных прицелов.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, на полигонах применяется более 100 различных статических и динамических мишеней, имитирующих живую силу, бронированную технику условного противника. Современные мишенные комплексы позволяют в режиме реального времени создавать различные тактические ситуации и отслеживать поражение целей. Часть полигонного оборудования оснащено радиоуправляемыми мишенными комплексами.

Особое внимание в ходе занятий уделяется отработке вопросов ведения боевых действий в ночных условиях и незнакомой открытой местности.

К проведению боевых стрельб по новой модульной системе обучения привлечено более 3 тыс. военнослужащих, задействовано около 400 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Юнармейцы Амурской области собрали более 500 материалов об участниках Великой Отечественной войны в рамках проекта «Дорога памяти»
Ротные тактические учения завершили полевой выход морских пехотинцев ТОФ на Камчатке
Корабельные вертолёты ТОФ в ходе учения впервые выполнили посадку и взлет с автомобильной трассы на Камчатке
Связисты бригады управления ЗВО во второй этап соревнований АрМИ-2020 «Уверенный прием»

Метки:
Сухопутные войска , Восточный военный округ , Боевая подготовка , Полигон
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false