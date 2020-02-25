25.02.2020 (04:31)
Ротные тактические учения завершили полевой выход морских пехотинцев ТОФ на Камчатке
Завершающим этапом подготовки подразделений соединения морской пехоты войск и сил на северо-востоке России в ходе полевого выхода стали ротные тактические учения с боевой стрельбой в полевом учебном центре Радыгино.
Тактическому учению предшествовали боевые стрельбы взводов и также стрельбы артиллерии соединения. В ходе тактических занятий отрабатывались действия подразделений в походном охранении днём и в обороне ночью, наступление в условиях ограниченной видимости, а также ведение маневренных действий с боевой стрельбой.
Действия роты морских пехотинцев в ходе учения поддерживала гаубичная самоходная батарея, которая вела огонь с закрытых огневых позиций и прямой наводкой.
Особенностью данного тактического учения морской пехоты были действия подразделений в зимних условиях, в том числе передвижение на лыжах. Кроме того, морпехи закрепили навыки по стрелковой подготовке в ночное время, а также в условиях ограниченной видимости.