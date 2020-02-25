25.02.2020 (02:50)
Корабельные вертолёты ТОФ в ходе учения впервые выполнили посадку и взлет с автомобильной трассы на Камчатке
На Камчатке в ходе проведения летно-тактического учения лётчики вертолётной эскадрильи отдельного смешанного авиационного полка войск и сил на северо-востоке России впервые провели посадку и взлет вертолетов Ка-27ПС с автомобильной трассы.
Летчики авиаполка совместно с военнослужащими отряда противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) отработали эпизод по блокированию с воздуха и уничтожению диверсионно-разведывательной группы условного противника, пытавшейся прорваться к городу по федеральной автомобильной трассе Елизово – Петропавловск-Камчатский.
По вводной руководителя учения силы вертолетной поисково-штурмовой группы в составе корабельных поисково-спасательных вертолетов КА-27ПС и транспортно-боевого вертолета Ка-29 выполнили взлет с аэродрома Елизово, поиск автомобиля диверсионной группы, а затем в районе 22-го километра федеральной автотрассы осуществили десантирование противодиверсионной группы посадочным способом. На период выполнения задач дорога была перекрыта для движения автотранспорта.
После десантирования, бойцы спецназа выполнили блокирование автомобиля и уничтожили условных диверсантов.
Огневую поддержку и прикрытие с воздуха спецподразделению оказывал экипаж вертолета Ка-29.