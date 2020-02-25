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25.02.2020 (00:30)

Совместная миссия США, Канады и Норвегии выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации

По заявлению начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, в период с 25 по 29 февраля 2020 г. в рамках реализации Международного договора по открытому небу совместная миссия США, Канады и Норвегии выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на шведском самолете наблюдения СААБ-340 с аэродрома Кубинка.

В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Самолет наблюдения СААБ-340 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных Договором. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Международная деятельность , Открытое небо
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