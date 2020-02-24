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24.02.2020 (23:00)

В астраханском центре ВКС прошел шахматный турнир

В Астрахани на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил прошел чемпионат по шахматам, посвященный памяти дважды героя Советского Союза маршала авиации Николая Скоморохова, и приуроченный ко Дню защитника Отечества. В турнире приняли участие военнослужащие Центра ВКС и воспитанники региональных юнармейских отрядов.

На открытие соревнований заместитель начальника Центра ВКС по военно-политической работе полковник Алексей Малахов пожелал участникам успехов в соревновании, интересных партий и композиций. Согласно правилам чемпионата, присутствующие играли девять партий по швейцарской системе. В каждом туре встречались игроки примерно равной силы.

В напряженной борьбе старший лейтенант Михаил Деев одержал блестящую победу и получил звание чемпиона. Второе место – Николай Трегубов, 3 место – сержант Кайрат Хабиев.

Среди юнармейцев также определилась тройка призеров. Победителем чемпионата стал ученик средней общеобразовательной школы №48 Владислав Волошин. Юнармеец выиграл турнир без единого поражения – 9 побед из 9, серебряным призером стал самый юный участник 7-летний Сергей Звягин, бронзовым – Евгений Королев.

Церемония награждения призеров прошла под руководством начальника Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС полковника Алексей Ротько, который поздравил присутствующих с наступившим Днем защитника Отечества, вручил победителям кубки, медали и памятные подарки.

По завершению турнира летчики вместе с юнармейцами возложили цветы и венок к бюсту-памятнику заслуженному военному летчику Николаю Михайловичу Скоморохову. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Южный военный округ , Спорт , ВВС , Социальное развитие , ВКС
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