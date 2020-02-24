24.02.2020 (22:32)
В Самаре военнослужащие бригады управления приняли участие в лыжной гонке
В Самаре военнослужащие бригады управления 2-й общевойсковой армии приняли участие в лыжной гонке, посвященной Дню защитника Отечества.
Программа соревнования, в которой приняли участие более 100 военнослужащих, включала в себя лыжную гонку для военнослужащих-женщин на дистанцию 3 километра, а для мужчин-5 километров. По словам командира бригады подполковника Михаила Морозова, такие соревнования это, прежде всего, большой праздник, который направлен на совершенствование физической подготовки воинов-связистов, пропаганду спорта и здорового образа жизни.
По завершении гонки состоялось торжественное награждение. Все победители и призеры соревнований получили ценные призы и памятные дипломы.
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