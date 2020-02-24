24.02.2020 (22:20)

Спортивный праздник в День защитника Отечества завершился в Екатеринбурге

В рамках празднования Дня защитника Отечества в воинских частях и соединениях военно воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа состоялись соревнования по по лыжным гонкам.

Военнослужащие с семьями и гражданский персонал соревновались на дистанциях 3, 5 и 10 километров. Лучших спортсменов выявляли среди мужчин, женщин и детей.

Для тех кто не встал на лыжню были организованы состязания по перетягиванию каната и семейная эстафета.

На мероприятии работала полевая кухня, которая пользовалась большим спросом среди спортсменов и зрителей.

В завершении дня лучших спортсменов наградили медалями и кубками, а самые маленькие участники удостоились сладких призов.

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