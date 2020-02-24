24.02.2020 (22:15)
В Екатеринбурге состоялся праздничный салют в честь Дня защитника Отечества
Во время праздничного салюта, который состоялся 23 февраля в Екатеринбурге, расчеты раритетных ЗИС-3 выполнили 30 залпов праздничного салюта.
Небо уральской столицы украсили пятьюстами салютными изделиями с красивыми названиями: «Фиалка», «Вега» и «Ассоль». Орудийные расчеты проведут 180 холостых выстрелов каждые 20 секунд. Сам фейерверк запустили специальные салютные батареи, в которые закладывают несколько сотен зарядов.
Все пушки из состава салютного дивизиона ЦВО применялись в ходе сражений Великой Отечественной войны, у каждого орудия своя уникальная боевая история.
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