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24.02.2020 (22:04)

Солисты ансамбля песни и пляски ЦВО поздравили военных связистов с Днём защитника Отечества

В клубе центра управления объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа прошёл праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества.

Концертная программа включала в себя военно-патриотические песни, мировую классику, а также эстрадные песни советского периода. Музыканты порадовали зрителей виртуозной игрой на баяне и скрипке. Изюминкой концерта стало вокальное попурри из песен классических советских и российских кинофильмов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Ансамбль , Социальное развитие , Войска связи , Концерты
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