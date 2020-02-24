24.02.2020 (22:04)

Солисты ансамбля песни и пляски ЦВО поздравили военных связистов с Днём защитника Отечества

В клубе центра управления объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа прошёл праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества.

Концертная программа включала в себя военно-патриотические песни, мировую классику, а также эстрадные песни советского периода. Музыканты порадовали зрителей виртуозной игрой на баяне и скрипке. Изюминкой концерта стало вокальное попурри из песен классических советских и российских кинофильмов.

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