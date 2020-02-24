24.02.2020 (20:39)

Серпуховской филиал Военной академии РВСН встретил 79-ю годовщину

Серпуховской филиал Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого отметил 79-ю годовщину со дня создания.

За годы своего существования филиал академии стал признанным учебным заведением по подготовке офицерских кадров в области систем управления летательными аппаратами и проверочно-пускового оборудования стартовых ракетных и космических пусковых комплексов, ядерно-технического обеспечения, автоматизированных систем управления войсками и оружием для частей и подразделений, вооружённых стационарными и подвижными грунтовыми ракетными комплексами.

С 2015 года факультеты филиала приступили к подготовке специалистов для перспективных ракетных комплексов «Ярс» подвижного и стационарного базирования.

Выпускниками филиала академии стали более 20 тысяч офицеров–ракетчиков.

В настоящее время филиал академии готовит офицеров по 10 специальностям по программам полной военно-специальной подготовки и прапорщиков по 3 специальностям со средней военно-специальной подготовкой. Успешно функционируют 5 факультетов высшего образования и учебный батальон среднего профессионального образования.

Сегодня филиал академии успешно решает задачи по подготовке специалистов для РВСН, 12 ГУМО, других силовых структур и ведомств.

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