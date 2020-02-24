24.02.2020 (20:35)

Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» отметил 42-ю годовщину

Ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» отметил 42-ю годовщину. В феврале 1978 года ансамбль песни и пляски «Красная звезда» Ракетных войск стратегического назначения выступил со своим первым концертом.

В плане гастрольных поездок творческого коллектива на 2020 год более 150 выступлений перед военнослужащими и жителями военных городков стратегических ракетчиков, дислоцирующихся порой в самых отдаленных местах России.

В состав ансамбля входит около 80 представителей творческих цехов (хоровой, танцевальный оркестровый), многие из которых имеют почетные звания заслуженных артистов России. Колоритные национальные костюмы, великолепные аранжировки известных мелодий, высокий профессионализм, «фирменный» стиль ансамбля и яркие выступления солистов – всё это уже давно по достоинству оценили зрители. За многолетнюю активную творческую деятельность, коллектив ансамбля за время его существования дал в общей сложности более 4000 концертов, на которых побывали сотни тысяч зрителей.

С творчеством ансамбля знакомы зрители практически всех регионов России, Прибалтики, Армении, Казахстана, Таджикистана.

За 42 года творческой жизни произведения в исполнении ансамбля «Красная звезда» были широко представлены на радио и телевидении.

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