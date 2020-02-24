24.02.2020 (19:14)

Кафедра авиационной и космической медицины ВМедА оснащается новейшим барокомплексом

Начальник Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, член-корреспондент РАН, профессор Александр Фисун посетил кафедру авиационной и космической медицины, проинспектировав ход работ по оснащению подразделения новейшим специальным и медицинским оборудованием, которые проводятся в рамках реконструкции вуза.

Также начальник академии совместно с профессорами Ю.В. Мирошниченко и А.А. Благининым посетил уникальное российское производство специального оборудования для аварийно-спасательных и подводных работ. На данном предприятии в рамках существующей программы импортозамещения для оснащения ВМедА отечественными производителями разработан и изготавливается новейший барокомплекс, который предназначен для медицинских исследований в области высотной физиологии, тренировок летного состава к полетам в условиях пониженного барометрического давления, а также решения вопросов экспертизы летного состава.

В рамках визита А. Я. Фисун провел деловую встречу с главным специалистом водолазной промышленности Героем России капитаном первого ранга запаса А. Г. Храмовым. В ходе совместной работы были обсуждены вопросы необходимости разработки и создания перспективных образцов оборудования для сохранения жизни и здоровья военных специалистов, работающих в экстремальных условиях. Кроме того на встрече были обозначены основные направления совместной работы специалистов Военно-медицинской академии и Российской промышленности в этой области.

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