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24.02.2020 (17:48)

Более 20 юношей и девушек вступили в ряды Юнармии в Новосибирске

Торжественная церемония вступления более 20 лучших воспитанников детского военно-патриотического клуба «Каравелла» в ряды движения «Юнармия» прошла в помещении детского морского центра.

С приветственным словом к курсантам обратились военный комиссар подполковник Олег Мельников, представитель 41-й общевойсковой армии подполковник Андрей Макаренко, а также депутат Совета депутатов Новосибирска Павел Чернышев. От имени родителей Сергей Юрченко вручил подарок клубу – маршевый барабан.

Завершился день праздничной игровой программой.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Социальное развитие , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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