24.02.2020 (17:48)
Более 20 юношей и девушек вступили в ряды Юнармии в Новосибирске
Торжественная церемония вступления более 20 лучших воспитанников детского военно-патриотического клуба «Каравелла» в ряды движения «Юнармия» прошла в помещении детского морского центра.
С приветственным словом к курсантам обратились военный комиссар подполковник Олег Мельников, представитель 41-й общевойсковой армии подполковник Андрей Макаренко, а также депутат Совета депутатов Новосибирска Павел Чернышев. От имени родителей Сергей Юрченко вручил подарок клубу – маршевый барабан.
Завершился день праздничной игровой программой.
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