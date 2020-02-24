24.02.2020 (17:48)

Более 20 юношей и девушек вступили в ряды Юнармии в Новосибирске

Торжественная церемония вступления более 20 лучших воспитанников детского военно-патриотического клуба «Каравелла» в ряды движения «Юнармия» прошла в помещении детского морского центра.

С приветственным словом к курсантам обратились военный комиссар подполковник Олег Мельников, представитель 41-й общевойсковой армии подполковник Андрей Макаренко, а также депутат Совета депутатов Новосибирска Павел Чернышев. От имени родителей Сергей Юрченко вручил подарок клубу – маршевый барабан.

Завершился день праздничной игровой программой.

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