24.02.2020 (17:00)

Масштабная программа мероприятий ко Дню защитника Отечества реализована в Центральном военно-морском музее имени Петра Великого

Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого провел масштабную праздничную программу, посвященную Дню защитника Отечества, в Санкт-Петербурге.

22 февраля был проведен исторический квест «Великий Ушак-паша» для кадетов Кронштадтского морского корпуса. В этот же день в атриуме музея состоялся концерт «Калейдоскоп эстрады-2020» Музыкально-просветительского колледжа имени Б. И. Тищенко. Для гостей музея выступали педагоги и студенты коллежда.

23 февраля в 12:00 в атриуме ЦВММ состоялось выступление вокально-танцевального матросского ансамбля «Бриз» объединенного учебного центра ВМФ (художественный руководитель – заслуженный артист России Игорь Володько).

Также, в течение всего дня 23 февраля проходили выступления и мастер-классы реконструкторов школы сценического фехтования «Дестра», тематические экскурсиии, интерактивы и квесты.



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