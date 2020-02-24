24.02.2020 (16:20)

В Санкт-Петербурге состоится Ушаковский форум, посвященный 275-летию со дня рождения адмирала Федора Ушакова

26 февраля в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого (Санкт-Петербург) состоится Ушаковский форум «Морские традиции в патриотическом воспитании граждан Российской Федерации», посвященный 275-летию со дня рождения адмирала Федора Ушакова. В работе форума примут участие представители Главного командования ВМФ России и Военного учебно-научного центра ВМФ.

Организаторами Ушаковского форума выступают ассоциация общественных организаций ветеранов Военно-Морского Флота, Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого, Центр культурного сотрудничества имени Святителя Спиридона Тримифунтского, региональный общественный фонд содействия развитию морской деятельности «Морской Петербург». Поддержку форуму оказывают Морской совет при Правительстве Санкт-Петербурга, Российский государственный архив Военно-Морского Флота, Центральная военно-морская библиотека, фонд «Морская слава Отечества», ассоциация «Морское наследие: исследуем и сохраним», фонд «Морское образование», Саровский музей военно-морской славы.

Целью форума является увековечение памяти выдающегося российского флотоводца, государственного деятеля и духовного подвижника Ф?дора Ф?доровича Ушакова, причисленного Русской православной церковью к лику святых.

В форуме примут участие известные военные и гражданские историки, представители Главного командования Военно-Морского Флота, органов государственной власти Санкт-Петербурга, Русской православной церкви, ветераны Военно-Морского Флота, преподаватели, курсанты и студенты морских образовательных учреждений. Основными темами докладов станет вклад адмирала Ф.Ф. Ушакова в формирование отечественной школы военно-морского искусства, его политическая и дипломатическая деятельность, а также роль Ф.Ф.Ушакова как духовного подвижника и святого праведного воина.

В рамках форума будет представлен эскизный проект памятника Святому праведному воину Феодору Ушакову, который будет установлен в Санкт-Петербурге на площади Труда. Адмирал Ф.Ф. Ушаков многие годы верно служил России, явив при этом пример героизма и подвижничества. Военным талантом Ф.Ф.Ушакова восхищались выдающиеся современники, в том числе генералиссимус А.В. Суворов, генерал-фельдмаршал Г.А. Потемкин-Таврический, английский вице-адмирал Г. Нельсон. Биограф Ф.Ф. Ушакова генерал-майор флота Р.К. Скаловский писал: «Преданный своему долгу, высоко ценивший воинскую доблесть, неутомимо деятельный, предприимчивый, обладавший редкими способностями для того поприща, которое судьба определила ему запечатлеть рядом блистательных заслуг». Жизнь и деятельность адмирала Ф.Ф. Ушакова – Святого праведного воина Феодора Ушакова стали ярчайшим образцом беззаветного служения Отечеству, высокой духовности, благотворительности и милосердия. Он является достойным примером для подрастающего поколения, на основе которого проводится патриотическое, нравственное и духовное воспитание.

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