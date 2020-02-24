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24.02.2020 (15:37)

В честь Дня защитника Отечества в КВЦ «Патриот» состоялся турнир по бильярду

Накануне Дня защитника Отечества в бильярдном клубе офицерского собрания «Честь Имею» Конгрессно-выставочного центра «Патриот» состоялся командный турнир по «Свободной пирамиде».

В турнире приняли участие сборная команда Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации и сборная команда «Патриот».

В ходе турнира каждый участник сыграл несколько встреч до двух побед. Игра всех участников турнира была интересной, азартной, сильной, но все же с большим отрывом победила команда Государственной Думы.

Справочно:

Бильярдный клуб-музей офицерского собрания «Честь имею» КВЦ «Патриот» – это не просто клуб, а единственный действующий музей русского бильярда, в котором собраны не только современные столы, но и антикварные, сделанные 140 - 175 лет назад.

В зале представлено 12 бильярдных столов, среди которых творения рук таких выдающихся мастеров, как Карла и Василия Шульц, Карла Шольца, Арнольда Фрейберга, Якова Гоца и Михаила Ерыколова из Санкт-Петербурга.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Спорт , Социальное развитие , КВЦ Патриот
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