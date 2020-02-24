24.02.2020 (14:48)

В Самарской области в праздничные выходные прошла акция ВАИ «Трезвый водитель»

В Самарской области военная автоинспекция на праздниках проводит акцию «Трезвый водитель», направленную на профилактику управления транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В соединениях и воинских частях Самарского гарнизона в ходе занятий до военнослужащих были доведены нормативно-правовые документы, в которых изложено наказание за вождение в нетрезвом виде. Было приведено множество примеров, когда такие проступки приводили к несчастным случаям.

Основными задачами акции являются проверка организации и проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей, проводимых медицинскими подразделениями воинских частей, и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения.

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