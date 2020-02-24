24.02.2020 (14:42)

Военнослужащие объединенной российской авиационной базы Кант провели экскурсию для учеников бишкекской школы

Российские военнослужащие объединенной военной базы Кант организовали и провели экскурсию по аэродрому и военному городку части для учеников и преподавателей средней школы при Киргизско-Славянском университете города Бишкек.

Представители инженерно-авиационной службы и подразделения охраны показали школьникам авиационную технику, стоящую на вооружении российской военной базы, и рассказали о её возможностях. Каждый школьник смог сесть за штурвал самолета Су-25 и вертолета Ми-8 и сфотографирваться в нем.

Также ученики посетили войсковой храм святого благоверного князя Александра Невского, Аллею славы и памятник «Павшим в боях за Родину» на территории авиабазы.

Объединенная российская авиационная база Кант является воздушной компонентой Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении летной авиабазы базы имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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