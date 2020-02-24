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24.02.2020 (14:33)

Российские военные сыграли товарищеский матч по футболу со школьниками из Таджикистана

Военнослужащие 201-й российской военной базы сыграли товарищеский матч по футболу с учащимися 37-й средней общеобразовательной школы Душанбе.

В упорной борьбе российские военнослужащие одержали волевую победу над командой из Таджикистана со счетом 10:8. В ходе игры участники проявили ловкость и меткость. Во время игры было много интересных моментов, стремительных прорывов и красивых голов. Команды и болельщики получили огромное удовольствие от самого процесса игры.

После игры российские военнослужащие подарили учащимся школы памятные подарки с символикой 201 военной базы. Директор Ашурби Каримова поблагодарила представителей российской стороны за участие в футбольном поединке и высказала надежду на будущие встречи.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Спорт , Социальное развитие , Таджикистан
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