24.02.2020 (14:27)
Летчики российской авиабазы Кант в Киргизии навестили ветеранов ВВС
Военнослужащие объединенной российской военной базы в Киргизии посетили ветеранов военно-воздушных сил, проживающих в пригороде Бишкека.
Подготовив продуктовые наборы и поздравительные адреса от командования базы военнослужащие посетили пятерых ветеранов военно-воздушных сил, ранее проходивших службу в качестве преподавателей 5-х центральных курсов подготовки и усовершенствования авиационных кадров.
Объединенная российская авиационная база Кант является воздушной компонентой Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении летной авиабазы базы имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.
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