Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.02.2020 (14:27)

Летчики российской авиабазы Кант в Киргизии навестили ветеранов ВВС

Военнослужащие объединенной российской военной базы в Киргизии посетили ветеранов военно-воздушных сил, проживающих в пригороде Бишкека.

Подготовив продуктовые наборы и поздравительные адреса от командования базы военнослужащие посетили пятерых ветеранов военно-воздушных сил, ранее проходивших службу в качестве преподавателей 5-х центральных курсов подготовки и усовершенствования авиационных кадров.

Объединенная российская авиационная база Кант является воздушной компонентой Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении летной авиабазы базы имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Артиллеристы-десантники дали праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Туле
Личный состав Шиханского военного гарнизона принял участие в торжественных мероприятиях в ознаменование Дня защитника Отечества
В мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища состоялся турнир среди детских хоккейных команд Северного флота
Военная академия РХБ защиты приняла участие в торжественных мероприятиях по случаю празднования Дня защитника Отечества

Метки:
Центральный военный округ , Социальная защита , Ветераны , Социальное развитие , Киргизия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false