24.02.2020 (14:05)

Артиллеристы-десантники дали праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в Туле

Накануне вечером артиллеристы-десантники тульского гвардейского воздушно-десантного соединения подарили жителям и гостям города-героя Тулы праздничный салют в честь Дня защитника Отечества, дав 30 залпов из 12 орудий. Одновременно с этим небо города-героя было расцвечено десятками красочных фейерверков.

Одновременные, слаженные действия артиллеристов и расчетов салютных установок позволили показать красивое, впечатляющее и запоминающееся зрелище.

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