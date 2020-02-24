24.02.2020 (13:52)

Связисты бригады управления ЗВО во второй этап соревнований АрМИ-2020 «Уверенный прием»

Связисты бригаду управления общевойсковой армии Западного военного округа вышли во второй этап конкурса Армейских международных игр-2020 «Уверенный приём» в Воронежской области.

В ходе состязания расчеты радиорелейных, спутниковых станций связи успешно выполнили нормативы по настройке радиосистем и передачи сигнала в условиях радиоподавления со стороны условного противника, а также развернули командно-штабные машины и аппаратные связи.

Особенностью данного конкурса стало выступление команд на технике, полученной в 2019 году по государственном оборонному заказу: радиостанциях Р-166, комплексных аппаратных связи П-260-У, а также на радиорелейных станциях Р-416ГМ и Р-419 Л1.

Всего в отборе на первый этап конкурса приняло участие более 1000 военнослужащих подразделений связи общевойсковой армии ЗВО, лидерами соревнований стала команды бригады управления.

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