24.02.2020 (13:41)

Личный состав Шиханского военного гарнизона принял участие в торжественных мероприятиях в ознаменование Дня защитника Отечества

В Доме офицеров Шиханского гарнизона прошло торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества с участием ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Алексеевича Ишакова, который исполнил произведения военных лет, а также ветеранов боевых действий, военнослужащих гарнизона, членов их семей, представителей ветеранских организаций, юнармейского движения и военного оркестра Шиханского гарнизона.

Геннадий Алексеевич рассказал присутствующим о своем боевом пути. На фронт пошел 17-летним подростком, был трижды ранен, но, несмотря на свой юный возраст, неоднократно проявлял мужество и героизм. За свои заслуги перед Отечеством был награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией».

Начальник 33 Центрального научно-исследовательского испытательного института Минобороны России, доктор военных наук полковник В. А. Иноземцев вручил ветерану Великой Отечественной войны Г.А. Ишакову медаль «75 лет Победы» и поздравил военнослужащих, гражданский персонал с приближающимся 75-летием Победы и Днём защитника Отечества.

В ходе торжественного собрания лучшие специалисты были награждены грамотами, медалями и ценными подарками.

Мероприятие завершилось праздничным концертом, в котором приняли участие творческие коллективы учреждений и военнослужащие гарнизона.

В Доме офицеров Шиханского гарнизона был открыт пункт сбора данных и фотографий для проекта «Дорога памяти». Все желающие теперь смогут передать данные об участниках Великой Отечественной войны, воевавших на фронте или трудившихся в тылу.

В рамках мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, прошло мероприятие «Армейский марш-бросок», в котором приняли участие команды «Юнармия» и «Виват, Виктория» средней общеобразовательной школы № 24» г. Вольск-18.

Подбор конкурсов военно-спортивной игры был приближен к распорядку дня военнослужащих: «Подъём», «Утренняя зарядка», «Солдатский завтрак», «Строевая подготовка», «Разборка-сборка автомата Калашникова», «Наряд по кухне» и других.

В динамичной и увлекательной игре победила команда «Юнармия», которая была награждена кубком «За победу в игре «Армейский марш-бросок». Сладкими призами и именными грамотами начальника Шиханского гарнизона были отмечены все участники мероприятия.

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