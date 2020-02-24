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24.02.2020 (13:23)

Военная академия РХБ защиты приняла участие в торжественных мероприятиях по случаю празднования Дня защитника Отечества

Личный состав Военной академии радиационной, химической и биологической защиты принял участие в торжественном митинге в ознаменование Дня защитника Отечества на площади Мира в Костроме. В ходе митинга выступил начальник Военной академии РХБ защиты, генерал-майор Емельянов И.М., который зачитал праздничный приказ Министра обороны Российской Федерации. Военнослужащих гарнизона поздравил губернатор Костромской области С.К. Ситников.

В память о героях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, чье мужество и отвага сохранили свободу и независимость нашей Родины, к Монументу Славы курсанты академии возложили венки, а участники митинга – цветы. Возложение завершилось торжественным прохождением военнослужащих Костромского гарнизона.

На площади с показательной программой выступили курсанты и духовой оркестр академии: они прошли с исполнением строевых песен по улицам города Костромы. 

В завершение праздничных мероприятий на территории академии, в знаменном зале, проведен ритуал торжественного приема в ряды Юнармии учащихся 35-й школы города. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Костромской области Ситников С.К., начальник Военной академии РХБ защиты генерал-майор Емельянов И.М., первые лица города и Костромской области, многочисленные гости. В ходе церемонии С.К. Ситников обратился к ребятам с напутственным словом, подчеркнул важность и значимость подготовки ребят с раннего возраста к защите своего Отечества.

Юнармейца и гостям академии продемонстрировали учебно-материальную базу условия службы, быта курсантов, ребята посетили курсантское общежитие, столовую, учебные аудитории и тренажёрные классы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Войска РХБ защиты , Военная академия , Западный военный округ , Военное образование , Праздники , Социальное развитие
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