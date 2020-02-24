24.02.2020 (12:59)

В День защитника Отечества в Камышинском гарнизоне состоялся фестиваль военно-патриотической песни «Виват, Россия!»

В День защитника Отечества в ДК «Текстильщик» города Камышина Волгоградской области состоялся фестиваль военно-патриотической песни «Виват, Россия!», посвященный памяти офицера-десантника 6-й роты псковского гвардейского соединения ВДВ, Героя России гвардии старшего лейтенанта Александра Колгатина.

В 2018 году песенному фестивалю присвоено имя героя 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка псковского соединения ВДВ, геройски погибшего при исполнении служебного долга в Чеченской Республике на высоте 776,0 под Улус-Кертом в марте 2000 года, так как Александр Колгатин является уроженцем города Камышина, выпускником Камышинского высшего военно-инженерного строительного училища и захоронен в этом городе на Волге.

В этом году праздник песни прошел в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 90-летия со Дня образования Воздушно-десантных войск. Среди почетных гостей ветераны войны, вооруженных сил, правоохранительных органов. Праздничную программу открыл военный оркестр Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения под управлением военного дирижёра гвардии майора Дмитрия Андрианова.

Ежегодно расширяется территория фестиваля и в этот день шестнадцать творческих коллективов и солистов радовали зрителей военно-патриотическими песнями.

С особым восторгом зрители встретили выступление группы военнослужащих-женщин Камышинского гвардейского соединения ВДВ, исполнивших песню «Женщины в погонах».

Эстафету у женщин-десантниц перехватил гвардии старший сержант Сергей Пластинин с песней «Поют солдаты».

Выступление десантников на фестивале зрители сопровождали громкими аплодисментами. В конце мероприятия состоялось торжественное награждение всех участников фестиваля памятными знаками и благодарственными письмами Комитета по культуре Администрации городского округа – город Камышин.

Завершился фестиваль патриотической песни «Виват, Россия!» совместным исполнением всех участников песни «Служить, России», солистом выступил ефрейтор Евгений Колгатин.

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