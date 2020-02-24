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24.02.2020 (12:28)

Командование тульского гвардейского соединения ВДВ устроило день открытых дверей для школьников города

Командованием тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск совместно с тульским центром детско-юношеского туризма и патриотического воспитания «Пост №1» организовано посещение воинской части, где школьники и воспитанники юнармейского движения познакомились с элементами боевой подготовки и спортивно-массовой работы военнослужащих ВДВ.

В выходные школьники посетили музей дивизии, где смогли увидеть редкие исторические документы, осмотреть музейные экспонаты и образцы вооружения времен Великой Отечественной войны, а также познакомиться с историей прославленного соединения Воздушно-десантных войск.

Занятия с юнармейцами и школьниками провели представители ветеранских организаций части. На экскурсии по музею, организованной командованием соединения, воспитанники не только смогли увидеть современные копии оружия, находящиеся сегодня на вооружении ВДВ, но и примерить на себя современную экипировку воинов-десантников.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Западный военный округ , Социальное развитие , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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