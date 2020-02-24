24.02.2020 (12:15)

Десантники из Ульяновска стали лучшими на чемпионате ВДВ по самбо

На спортивной базе ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения состоялся чемпионат Воздушно-десантных войск по самбо. В нем приняли участие более 100 военнослужащих-спортсменов в составе десятка команд, которые боролись между собой за право стать лучшими и получить чемпионские звания.

Достойно отстояли честь своей части десантники из десантно-штурмового соединения из Ульяновска. Все они неоднократно подтверждали свое мастерство на спортивных соревнованиях, продолжают постоянно совершенствовать свои навыки и улучшать результаты. В ходе торжественного награждения команд-призеров, военнослужащие ВДВ Ульяновска заслуженно заняли пьедестал первого места.

Кубок победителей, золотые медали и памятные призы ульяновским десантникам с пожеланиями дальнейших побед и высоких достижений в спорте вручил победителям главный инспектор физической подготовки ВДВ подполковник Эдуард Сафиулин.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице