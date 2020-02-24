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24.02.2020 (12:15)

Десантники из Ульяновска стали лучшими на чемпионате ВДВ по самбо

На спортивной базе ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения состоялся чемпионат Воздушно-десантных войск по самбо. В нем приняли участие более 100 военнослужащих-спортсменов в составе десятка команд, которые боролись между собой за право стать лучшими и получить чемпионские звания.

Достойно отстояли честь своей части десантники из десантно-штурмового соединения из Ульяновска. Все они неоднократно подтверждали свое мастерство на спортивных соревнованиях, продолжают постоянно совершенствовать свои навыки и улучшать результаты. В ходе торжественного награждения команд-призеров, военнослужащие ВДВ Ульяновска заслуженно заняли пьедестал первого места.

Кубок победителей, золотые медали и памятные призы ульяновским десантникам с пожеланиями дальнейших побед и высоких достижений в спорте вручил победителям главный инспектор физической подготовки ВДВ подполковник Эдуард Сафиулин.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Западный военный округ , Спорт , Социальное развитие , Соревнования
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