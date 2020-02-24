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24.02.2020 (11:49)

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва ЦСКА добились успеха на турнирах по теннису и бадминтону во Франции и России

Во Франции завершилось первенство Европы по теннису U15, а в российской столице подошли к концу состязания в рамках первенства Москвы U19. На обоих турнирах воспитанники СШОР ЦСКА по теннису и бадминтону показали отличный результат.

На первенстве Европы до 15 лет во Франции отличился Алексей Заев. Юноша занял второе место в парном разряде.

Первенство Москвы до 19 лет завершилось для представителей армейского клуба целой россыпью наград. Даниил Дубовенко завоевал золото в одиночном разряде, серебро в парном разряде и серебро в миксте. На счету Василисы Кузнецовой по итогам турнира золото в одиночном разряде и бронза в паре. Второй в миксте и третьей в парном разряде стала Мария Лезжова. У Елизаветы Мальковой две бронзовые медали – в миксте и в парном разряде. Еще одной обладательницей бронзовой награды в парном разряде стала Анна Кириллова.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Социальное развитие , Соревнования
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