24.02.2020 (11:44)

Армейский фигурист выступил на Skate Nepal на высоте более 4500 метров над уровнем моря

На озере Гокио в Гималаях в честь открытия первого в истории Непала катка на высоте 4 790 м над уровнем моря прошло мероприятие Skate Nepal, на котором выступили звезды фигурного катания.

Среди участников был и серебряный призер командного чемпионата мира, призер чемпионатов Европы, победитель и призер этапов и финала серии Гран-При, победитель и призер чемпионатов России Сергей Воронов. Показательный номер длился всего полторы минуты: из-за разреженного воздуха показать длинную программу было просто невозможно.

Участники шоу сутки летели до Непала. Восхождение заняло четыре дня. Температура воздуха не превышала отметки в – 26 °C, но это не помешало истинным поклонникам фигурного катания подняться в горы и насладиться представлением.

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