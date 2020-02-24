24.02.2020 (11:27)

В Калининграде в День защитника Отечества прошла акция «Есть такая профессия – Родину защищать!»

В Калининграде на территории Музея Мирового океана прошла информационно-агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать!». Акция была организована командованием Балтийского флота при поддержке Музея Мирового океана.

В открытии мероприятия приняли участие представители командования Балтийским флотом, Музея Мирового океана, общественных организаций, жители и гости столицы Янтарного края.

В общей сложности в День защитника Отечества акцию посетили около 3 тыс. человек. Гости мероприятия ознакомились со специальными выставочными стендами с экипировкой, снаряжением и символикой корабельных соединений Балтийского флота, частей армейского корпуса флота, морской инженерной службы, морской авиации и ПВО. Особый интерес у гостей праздника вызвала боевая техника и вооружение, стоящая на вооружении соединений и воинских частей армейского корпуса и ПВО Балтийского флота.

На концертной площадке выступили артисты ансамбля песни и пляски Балтийского флота, оркестр штаба Балтийского флота, а также творческие коллективы Калининграда и области. В ходе акции также работал мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту.

Главная цель акции «Есть такая профессия - Родину защищать!» заключается в информировании общественности о возможностях современной армии и флота, демонстрации современных образцов вооружения и техники, а также привлечении внимания молодёжи к военной службе по контракту в ВС СР.

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