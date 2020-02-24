24.02.2020 (11:17)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели мероприятия ко Дню защитника Отечества

В гарнизонном офицерском клубе Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) в честь Дня защитника Отечества прошли праздничные мероприятия для военнослужащих.

Их посетили более 300 российских военнослужащих. Почётными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны, Афганской войны, а также ветераны Вооруженных Сил.

В ходе торжественной части праздника военнослужащим ОГРВ ПРРМ были вручены звания, медали, грамоты, а также объявлены благодарности.

После официальной части мероприятия личному составу представили праздничный концерт в исполнении юнармейцев, оркестра ОГРВ ПРРМ и творческих коллективов Приднестровья. Концертная программа включала в себя художественные и танцевальные номера, а также исполнение военно-патриотических песен.

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