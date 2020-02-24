24.02.2020 (11:11)

Российские инспекторы планируют выполнить наблюдательный полет над территорией Турецкой Республики

По заявлению начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, в рамках реализации Международного Договора по Открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ту-154М ЛК-1 над территорией Турецкой Республики.

Наблюдательный полет над Турцией будет выполняться в период с 25 по 28 февраля 2020 г. с аэродрома Открытого неба Эскишехир. Максимальная дальность полета составит 1900 километров.

Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а турецкие специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором.

Наблюдательные полеты в рамках Договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.

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