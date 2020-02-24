24.02.2020 (11:06)

Железнодорожному соединению ВВО в Приамурье исполнилось 50 лет со дня основания

Железнодорожному соединению Восточного военного округа, дислоцированному в Амурской области, исполнилось 50 лет со дня основания. В пятницу состоялись торжественные мероприятия, посвященные празднованию полувекового юбилея.

В Доме культуры г. Свободный прошло торжественное собрание. Воинов железнодорожников поздравил командир соединения полковник Виталий Климович, а также первые лица области, города и представители общественных организаций.

Бригада основана в 1970 году. Она включала вновь сформированные железнодорожные части. Позднее в неё был включен 469-й отдельный мостовой железнодорожный батальон, который прошел славный боевой путь. За годы Великой Отечественной войны более 300 военнослужащих данного батальона были удостоены высоких государственных наград.

С момента образования соединения военнослужащие в разные годы прокладывали пути и участвовали в строительстве железных дорог Усть-Каменегорск-Зыряновск, Кокчетав-Кызыл-Ту, Ивдель-Обь, Харанор - Краснокаменск, а также в легендарной стройке 20 века - Байкало-Амурской магистрали. В 1996 году воинские части бригады привлекались к работам на космодроме «Свободный», в последующие годы принимали участие в развитии инфраструктуры Забайкальской железной дороги на станции Сковородино, Магдагачи и угольном карьере у города Благовещенска. Воины-железнодорожники оказывали помощь в ликвидации и предупреждении последствий паводка, который проходил в Приамурье в 2013 и в 2019 годах, а также в кротчайшие сроки восстановили движение по Транссибу в 2018 г. после обрушения на проходящий состав автомобильного моста в Свободном.

Соединение неоднократно признавалось сильнейшим в Восточном военном округе, а по итогам 2019 года вошло в тройку лидеров лучших железнодорожных бригад Вооруженных Сил страны.

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